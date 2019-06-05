Более 100 тысяч самозанятых россиян вышли из тени

Официальный представитель экономического ведомства России сообщил о том, что общее количество зарегистрированных самозанятых граждан по стране превысило отметку в 100 тыс. человек, сообщает «ТАСС». Если говорить точнее, то около 103,5 тыс. человек. На текущий момент наибольшую сложность для правительства представляет недостаточный объем первоначальных данных: к примеру, нельзя сказать, являются ли новые самозанятые граждане самодостаточными работниками, или они появились вследствие реорганизации малых предприятий.