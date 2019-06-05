Страны ЕАЭС до конца 2019 года начнут принимать карты «Мир»

Владимир Комлев, являющийся главой Национальной системы платежных карт, сообщил о том, что к 2021 году планируется наладить прием карт системы «Мир» в тех странах, которые пользуются наибольшей популярностью у российских туристов, сообщает «ТАСС». Кроме того, до конца текущего года планируется реализовать прием карт вышеназванной системы во всех странах ЕАЭС.