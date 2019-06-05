Россиянам станет сложней получить кредит
05.06.2019 21:41
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Депутаты Государственной думы Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому предполагается комплексная модернизация системы формирования кредитных историй, а также механизма ее проверки, сообщает ИА «REGNUM». Предполагается, что при оформлении потребительского кредита, банк будет учитывать уже имеющиеся долговые обязательства, тем самым, не вызывая излишней закредитованности граждан.
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