Россиянам станет сложней получить кредит

Депутаты Государственной думы Российской Федерации внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому предполагается комплексная модернизация системы формирования кредитных историй, а также механизма ее проверки, сообщает ИА «REGNUM». Предполагается, что при оформлении потребительского кредита, банк будет учитывать уже имеющиеся долговые обязательства, тем самым, не вызывая излишней закредитованности граждан.