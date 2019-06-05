Минприроды РФ выделит регионам 5 млрд на покупку мусорных контейнеров

Согласно заявлению Дмитрия Кобылкина, занимающего пост министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Минприроды выделит региональным властям порядка 5 млрд рублей на закупку мусорных контейнеров и на оборудование соответствующих мусорных площадок, сообщает «Gorod55.ru». По примерным подсчетам, для того чтобы оборудовать все регионы необходимыми материально-техническими средствами, потребуется порядка 40 млрд рублей.