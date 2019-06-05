В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

Согласно исследованию рынка мобильной связи, стало известно о том, что за период с декабря 2018 года по май 2019 года, минимальный базовый тариф подорожал на 3%, сообщает «РБК». Специалисты связывают подобный рост цен с отменой внутреннего роуминга, поскольку рост цен зафиксирован во всех регионах России. Самый незначительный рост цен отмечен в Москве, где среднее увеличение цены равно 1 рублю.