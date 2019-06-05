Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим самым близким другом

Си Цзиньпин, являющийся председателем правительства Китайской народной республики, назвал президента России Владимира Путина своим ближайшим другом, сообщают «Известия». Стоит отметить тот факт, что за прошедшие 6 лет оба политика встречались более 30 раз. Также Цзиньпин подчеркнул, что в результате долгих и плодотворных рабочих взаимоотношений между ними установились доверительные и даже дружеские взаимоотношения.