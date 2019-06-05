МТС и Huawei заключили соглашение о развитии 5G на территории РФ

Российский оператор связи «МТС» и китайская компания «Huawei» заключили деловое соглашение, целью которого является развитие сетей 5G в Российской Федерации, сообщает «iReactor». Об этом сообщил официальный представитель компании «МТС». Также известно о том, что первые тестовые испытания сети пятого поколения могут пройти в течении летнего периода текущего года.