МТС и Huawei заключили соглашение о развитии 5G на территории РФ
05.06.2019 19:23
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Российский оператор связи «МТС» и китайская компания «Huawei» заключили деловое соглашение, целью которого является развитие сетей 5G в Российской Федерации, сообщает «iReactor». Об этом сообщил официальный представитель компании «МТС». Также известно о том, что первые тестовые испытания сети пятого поколения могут пройти в течении летнего периода текущего года.
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