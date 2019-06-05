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Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

05.06.2019 19:17
Комментарии: 1
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Владимир Зеленский, занимающий пост президента Украины, в рамках рабочей встречи с Дональдом Туском, являющимся председателем Европейского совета, обсудил перспективы по вступлению страны в Евросоюз, сообщает «RT». Также Зеленский заявил, что момент вступления Украины в ЕС знаменует собой смерть российского «имперского проекта», а также откроет путь к демократии для всех стран бывшего СССР, в том числе и для России.

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19:35 0 0
Сергей:

Зеленский- довольно удачный проект США. Порошенко продался и тем и другим, ещё и разворовал деньги МВФ. Зеленский, если не убьют, будет верно служить западу, ещё и долги все вернёт.

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