Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Владимир Зеленский, занимающий пост президента Украины, в рамках рабочей встречи с Дональдом Туском, являющимся председателем Европейского совета, обсудил перспективы по вступлению страны в Евросоюз, сообщает «RT». Также Зеленский заявил, что момент вступления Украины в ЕС знаменует собой смерть российского «имперского проекта», а также откроет путь к демократии для всех стран бывшего СССР, в том числе и для России.