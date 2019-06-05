Ежедневное употребление 200 мл томатного сока может снизить риск болезней сердца

Новое исследование японских ученых показало, что ежедневное употребление 200 мл несоленого томатного сока может снизить риск болезней сердца, так как снижает кровяное давление и содержание холестерина у людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний. Но критики призвали к осторожности в отношении исследования, предупредив, что оно не учитывает другие варианты питания и образа жизни.

Исследователи Токийского медицинского и стоматологического университета изучили более 480 человек в течение года, предоставляя им столько напитка, сколько они хотели. Участники вели дневники, в которых они записывали, сколько именно томатного сока они употребляли каждый день, в дополнение к любым изменениям здоровья, которые они замечали. Большинство участников исследования употребляли около 200 мл несоленого томатного сока каждый день. При этом, кровяное давление упало в среднем на 3% у 94 добровольцев с необработанной предгипертензией или гипертонией (высокое кровяное давление).

При этом исследователи выяснили, что ликопин - химическое вещество, которое придает помидорам их знаменитый красный цвет - предотвращает образование бляшек в артериях, вызывая падение кровяного давления. Они утверждают, что ликопин работает, ингибируя вредный тип холестерина, который приводит к затвердению артерий. Исследование также утверждает, что соединения, найденные в томатах, уменьшают поглощение пищевого холестерина в тонком кишечнике и синтез холестерина в печени.

Среди тех, кто имеел высокий уровень холестерина, 125 человек испытали в среднем 3,3% падения жировых веществ, которые могут блокировать кровеносные сосуды и вызывать сердечные приступы и инсульты. Причем благотворное воздействие было одинаковым среди мужчин, женщин и различных возрастных групп.

Но эксперты отнеслись к выводам с осторожностью. Виктория Тейлор, старший диетолог Британского фонда Сердца (BHF), сказала, что необходимо больше исследований, чтобы точно представить преимущества употребления томатного сока для здоровья. По ее словам, исследование не рассматривало, что еще участники ели или потребляли ли они помидоры в других формах, и не учитывает факторы образа жизни, которые могли повлиять на их кровяное давление и уровень холестерина.

Доктор Тейлор подтверждает, что увеличение ежедневного потребления фруктов и овощей, включая помидоры, помогает поддерживать здоровое сердце и кровеносную систему. Но она предостерегла от употребления более 150 мл фруктового или овощного сока в день из-за высокого содержания сахара, пишет DailyMail.