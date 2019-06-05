Минтранс жестко отреагирует на сбои с выдачей багажа в Шереметьево

Минтранс России прокомментировал ситуацию со сбоями в работе службы выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Так, в заявлении ведомства предписывается руководству воздушной гавани в кратчайшие сроки разобраться с данной ситуацией и наладить работу по выдаче багажа. Также, в Минтрансе настоятельно рекомендуют не только наладить технологические процессы, но и привлечь к работе на проблемных участках дополнительные квалифицированные кадры, пишет ТАСС.