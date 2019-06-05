Названы самые экологически чистые и грязные регионы России

Члены общественной организации "Зеленый патруль" выложили данные своего рейтинга самых экологически чистых и самых неблагоприятных с точки зрения экологии регионов страны. Так, по итогам проверки, которая состоялась текущей весной, тремя самыми чистыми регионами России признаны Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай. Сразу за ними расположились Белгородская область, Московский регион, Курская, Магаданская и Мурманская области. А замыкают десятку самых экологически благоприятных регионов Республика Коми и Ульяновская область.

Также, "Зеленый патруль" назвал и самые неблагоприятные в экологическом плане субъекты РФ по итогам весны 2019 года. Так, анти-рейтинг возглавил Красноярский край, а за ним расположились Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области. Причем основной проблемой регионов в организации называют отсутствие мусорной реформы, которая заменена имитацией сортировки мусора, но, на самом деле, это не приносит существенной пользы, пишет РИА Новости.