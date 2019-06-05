Четверть россиян предпочитают ходить в магазин со своими пакетами

Согласно данным исследования, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения, около 25% россиян ходят в магазин со своими пакетами, используя несколько раз те пластиковые пакеты, которые они получают в супермаркетах. Причем главными причинами повторного использования пакетов респонденты назвали заботу об окружающей среде и экономию денежных средств.

Только 20% участников опроса заявили, что складывают покупки в сумки или рюкзаки, но данный показатель вырастает до 46% среди участников в возрасте от 18 до 24 лет. Тем не менее 32% опрошенных покупают новые пакеты каждый раз, когда идут за покупками.

Вместе с тем, порядка 85% граждан России заявили, что могли бы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов, а почти 70% заявили, что данный отказ поможет в значительной степени улучшить экологическую ситуацию и сократит количество мусора, сообщает Телеканал 360.