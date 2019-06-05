МАК представил предварительный отчет о крушении SSJ-100 в Шереметьево

На официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК) размещено сообщение о том, что специалисты Комитета полностью реконструировали полет пассажирского лайнера авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100, который сгорел во время экстренной посадки в аэропорту Шереметьево. Также известно, что МАК предоставил государственной комиссии свой предварительный отчет о расследовании произошедшей катастрофы, который, как заверили представители МАК, будет опубликован в ближайшее время, пишет ТАСС.