Медведев назвал условие транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал главное условие продления договоров на транзит российского газа через территорию Украины. По его словам, главным условием для возобновления договоренностей станет отказ украинской стороны от судебных споров с Газпромом. Премьер подчеркнул, что новые отношения, которые будут выстраивать Россия и Украина, должны быть взаимовыгодными и основываться на доверии, прагматизме и здоровой коммерческой основе, пишет ТАСС.