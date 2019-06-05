В России реализуют проект «Государево око»

Комментируя проект «Государево око», глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что благодаря этой задумке у главы РФ Владимира Путина будет возможность наблюдать за ситуацией в стране. Суть проекта состоит в том, что с помощью космических снимков можно вести наблюдения за всеми объектами на Земле. Полный доступ будет у президента России, но не исключено, что такая возможность наблюдения появится и у членов российского правительства.