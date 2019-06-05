Генерал США отметил успехи России в космосе

Во время выступления в сенате США генерал Джон Рэймонд, которого ранее президент Трамп выдвинул на пост командующего американскими Космическими силами, заявил о том, что успехи в космосе, которые демонстрирует сегодня Россия, должны насторожить США и их союзников. Как передает РИА Новости, генерал отметил, что преимущество США в этой области сокращается. В то время как РФ в настойчивом темпе «настойчиво модернизирует свои ВС», добиваясь преимущества перед альянсом НАТО.