Россия ответила на обвинения в «небезопасном» перехвате американского самолета

В Минобороны РФ выступили с опровержением сообщений флота США о том, что российский Су-35 совершил «небезопасный» перехват самолета-разведчика США над нейтральными водами Средиземного моря. Как заявили в российском ведомстве, во вторник ПВО, расположенные на авиабазе Хмеймим. обнаружили воздушную цель. По словам военных она двигалась в направлении российской базы ВМФ России в Тартусе. По этом причине было решено поднять в воздух истребитель Су-35. При этом экипаж истребителя на безопасном расстоянии идентифицировал объект, который, как выяснилось, оказался как американским Р-8А «Посейдон».