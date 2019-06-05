Су-35 совершил небезопасный перехват американского истребителя

Командование Шестого флота Соединенных Штатов заявило, что российский истребитель Су-35 совершил небезопасный перехват американского самолета-наблюдателя P-8A Poseidon, который в тот момент находился в международном воздушном пространстве. Инцидент произошел 4 июня над Средиземным морем. Так, по словам американской стороны, российский истребитель три раза совершал перехват самолета США, причем один из перехватов был признан опасным. Командование высказало протест российской стороне и призвало Россию соблюдать нормы поведения в международном пространстве принятые для обеспечения безопасности экипажей и предотвращения опасных инцидентов, пишет РБК.