Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400

Вашингтон продолжает ставить Анкаре условия, пытаясь запретить ей взаимодействие и любое сотрудничество с Россией в военной сфере. В очередной раз эту позицию Белого дома озвучила во время эфира ТК CNBC постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон, передает РИА Новости. Она открыто подчеркнула, что Анкара должна отказаться от российских ЗРК «Триумф», если собирается получить от США самолеты F-35.

«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое», — озвучила ультиматум представительница США.

При этом Хатчинсон категорически напомнила, что Россия является главным соперником США и НАТО, и все время старается ослабить альянс. И именно по этой причине у Турции не должно быть никаких вооружений, которые могут противостоять ракетам США.