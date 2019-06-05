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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

05.06.2019 08:27
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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

В 2018 году российская экономика продемонстрировала рекордный рост. Как передает РИА Новости, об этом сообщает Всемирный Банк (ВБ) в докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций». В документе говорится, что экономика РФ смогла достигнуть шестилетнего максимума с показателем в 2,3%. Эксперты считают, что такой результат был достигнут из-за роста мировых цен на нефть, росту прибыли от экспорта. Также свою роль, как отмечают аналитики, сыграли крупные энергетические проекты и футбольный Чемпионат мира. При этом отмечается, что санкционный режим и давление мирового рынка никакого влияния на этот показатель не оказали.

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