В России предлагают по-новому оценивать губернаторов

В списке критериев, которые лягут в основу оценки эффективности работы региональных властей, может оказаться уровень молодежной безработицы, сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы. Как стало известно, инициаторами этой идеи выступили депутат Государственной думы Виктор Зубарев и председатель Международного центра развития молодежных инициатив «Поколение права» Андрей Андреев. Они направили письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, в котором сообщили о том, что большинство безработных россиян – это молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. И это на фоне общей статистики о том, что в ряде регионов безработица превышает 50%.