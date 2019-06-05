Родителей, платящих алименты, обяжут обеспечить детей жильем

Минюст России выступил с инициативой ввести в России новый вид алиментов на детей. Так, согласно данной инициативе, предлагается обязать того родителя, который живет отдельно от ребенка, обеспечить несовершеннолетнего собственным жильем. По мнению авторов инициативы, это будет обеспечивать жилищные права несовершеннолетнего. Также, предлагается дополнить статью о расходах, которые оба родителя обязаны нести на содержание ребенка при возникновении исключительных обстоятельств, включающих увечья, тяжелую болезнь или нетрудоспособность детей, а также необходимость обеспечить посторонний уход за ребенком. При этом в Минюсте предлагают дать возможность суду снижать размер выплаты алиментов, исходя из обстоятельств ребенка и материального положения родителя, выплачивающего алименты, пишет ТАСС.