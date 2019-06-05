Эксперты назвали самые полезные ягоды

Специалисты рассказали, какие ягоды являются самыми полезными для организма. Врач-гастроэнтеролог, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Владимир Пилипенко считает, что наибольшую пользу может принести употребление брусники и голубики, хотя они и являются менее распространенными, так как эти ягоды не культивируются и при их выращивании не применяют пестицидов и химических удобрений.

В то же время, гастроэнтеролог подчеркнул, что самой опасной ягодой, с точки зрения содержания химикатов, однозначно, является клубника. По его словам, производители, в погоне за большими урожаями, применяют слишком много пестицидов, которые не лучшим образом влияют на вкус, пищевую ценность и химический состав продукта, пишет РИА Новости.