Немецкий банк конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственный источник знакомый с ситуацией, сообщило, что крупнейшая в Германии кредитная организация Deutsche Bank конфисковала золото Венесуэлы. Размер конфискованного золота составляет порядка 20 т. Как сообщает источник, золотой запас Венесуэлы был конфискован из-за того, что страна не выплатила взнос по кредиту. В этой связи руководство банка приняло решение расторгнуть кредитный договор и оставить под своим управлением золото, оставленное в банке в качестве залога. Представители обеих сторон отказались комментировать сложившуюся ситуацию, пишет ТАСС.