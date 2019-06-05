В МИД прокомментировали идею Зеленского о возвращении Крыма

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель ранее сообщала, что команда нового президента готовит определенные шаги по возвращению в состав Украины Крымского полуострова. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала данное заявление. По ее словам, жители Крым однозначно высказали свое мнение по вопросу принадлежности полуострова во время референдума. Захарова подчеркнула, что в настоящий момент на призыв новых властей вернуться на Украину откликнулся только Михаил Саакашвили, пишет РИА Новости.