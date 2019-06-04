Исследователь выдвинул новую версию происхождения объекта, покоящегося на дне Балтийского моря

Аномалия Балтийского моря ставит в тупик экспертов с момента ее обнаружения в 2011 году шведской командой Ocean X.

Во время исследования океана, исследовательская группа сделала снимок сонара, на котором был показан странный объект с необычными особенностями, покоящийся на дне Балтийского моря.

Вскоре после обнаружения данной аномалии некоторые уфологи начали утверждать, что таинственный объект мог быть инопланетным НЛО, который, вероятно, потерпел крушение на море.

Однако теперь один из конспирологов предположил, что аномалия могла быть подводным бункером, построенным во время Второй мировой войны.

«Аномалия Балтийского моря напоминает бункер XIX или XX века…Это структура подобна тем, которые использовались во время войны. По крайней мере, 4 основные особенности объекта напоминают аналогичные признаки, обнаруженные на бункерах, расположенных по всей Европе», – написал на веб-сайте «Time Loops» один из теоретиков заговора.

Примерное расположение аномалии Балтийского моря

Тем не менее, геологи отнеслись к данному заявлению с недоверием. По мнению экспертов, аномалия Балтийского моря - это ледниковые отложения, накопленные на морском дне во время ледникового периода.

«Я был удивлен, когда исследовал материал. Я обнаружил большой черный камень, который мог быть вулканической породой. Моя гипотеза состоит в том, что этот объект, эта структура была сформирована во время ледникового периода много тысяч лет назад», – сообщил Фолькер Брюхерт, доцент геологии из Стокгольмского университета.

Ряд экспертов считает, что данная структура может быть остатками древнего извержения подводного вулкана, пишет ibtimes.co.in.