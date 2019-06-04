Система быстрых платежей может не уложиться в лимит Центробанка

Официальные представители российских банков, участвующих в системе быстрых платежей (СБП), которые не так давно были введены Центральным банком России, запросили у регулятора разрешение на овердрафт денежных средств в случае нехватки их на соответствующих корреспондентских счетах, сообщает «BFM». Это связано с механикой функционирования системы, специально для которой банки выделяют определенный денежный лимит, которого может не хватить в праздничные или выходные дни, или наоборот останется избыточная сумма средств.