Ученые нашли связь между варикозом и уровнем интеллекта человека

Группа российских ученых провела комплексное исследование, в результате которого были исследованы гены, провоцирующие развитие варикоза, сообщает «dni24.com». Результаты исследования показали удивительную связь развития болезни в обратной зависимости от уровня интеллекта человека. Тем самым удалось установить, что чем выше интеллектуальные способности, тем ниже шанс развития вышеназванной болезни.