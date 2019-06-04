Ученые нашли связь между варикозом и уровнем интеллекта человека
04.06.2019 22:35
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Группа российских ученых провела комплексное исследование, в результате которого были исследованы гены, провоцирующие развитие варикоза, сообщает «dni24.com». Результаты исследования показали удивительную связь развития болезни в обратной зависимости от уровня интеллекта человека. Тем самым удалось установить, что чем выше интеллектуальные способности, тем ниже шанс развития вышеназванной болезни.
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