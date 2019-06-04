В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

Официальный представитель ракетно-космической корпорации «Энергия» сообщил, что во время майских праздников на территорию предприятия проникла группа неизвестных лиц и похитила космического оборудования на многие миллионы рублей, сообщает «РБК». Как стало известно из более подробного рассказа, были похищены специальные платы, предназначавшиеся для Международной космической станции.