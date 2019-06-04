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В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

04.06.2019 21:51
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В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

Официальный представитель ракетно-космической корпорации «Энергия» сообщил, что во время майских праздников на территорию предприятия проникла группа неизвестных лиц и похитила космического оборудования на многие миллионы рублей, сообщает «РБК». Как стало известно из более подробного рассказа, были похищены специальные платы, предназначавшиеся для Международной космической станции.

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