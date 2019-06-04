США ужесточили санкции в отношении Кубы

Правительство США ужесточило санкционные меры, направленные против Кубы, введя дополнительные ограничения, сообщает «ТАСС». В частности, были запрещены групповые выезды граждан США на Кубу, чьей целью является образовательный обмен учениками. Также озвучен запрет на поставку Кубе частных самолетов и морских пассажирских судов. Запреты вступают в силу, начиная с 5 июня текущего года.