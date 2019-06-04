У жителей Донбасса с паспортами России конфискуют имущество

В Верховную Раду Украины был внесен законопроект, согласно которому у жителей Донбасса, получивших российские паспорта, предлагается конфисковать их имущество, сообщает «ТАСС». Кроме того, подобную меру предлагается применить и к гражданам Луганской республики, которые также получили свои российские паспорта. Инициатором законопроекта стал депутат Верховной Рады Олег Мусий.