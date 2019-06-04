Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Сергей Лавров, являющийся министром иностранных дел Российской Федерации, выразил свои сомнения в компетентности советников действующего президента США, сообщает «Коммерсантъ». Подобное мнение было озвучено в ответ на заявления властей США о том, что Россия вывела из Венесуэлы большую часть своих военных специалистов, что оказалось неправдой. Министр считает, что советники Дональда Трампа, предоставляющие ему непроверенные сведения, не отвечают требованиям профессиональной компетенции.