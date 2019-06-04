Лавров усомнился в компетентности советников Трампа
04.06.2019 19:50
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Сергей Лавров, являющийся министром иностранных дел Российской Федерации, выразил свои сомнения в компетентности советников действующего президента США, сообщает «Коммерсантъ». Подобное мнение было озвучено в ответ на заявления властей США о том, что Россия вывела из Венесуэлы большую часть своих военных специалистов, что оказалось неправдой. Министр считает, что советники Дональда Трампа, предоставляющие ему непроверенные сведения, не отвечают требованиям профессиональной компетенции.
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