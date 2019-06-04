У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Официальный представитель компании «Газпром космические системы» сообщил о том, что у запущенного ранее спутника «Ямал-601» возникли проблемы с одним из двигателей, сообщают «РИА новости». Речь не ведется о полном отказе двигателя, но были выявлены некоторые системные ошибки, в ходе дополнительной проверки, которая осуществлялась дистанционно после запуска.