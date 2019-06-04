В России начали продавать обновленные фотоаппараты "Зенит"

В России снова начали продавать фотоаппараты "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе российского холдинга "Швабе", который входит государственную корпорацию "Ростех". Речь идет о новой дальномерной камере "Зенит М", которая стала самой первой моделью, вышедшей с того момента, когда данный бренд появился вновь. Также, представитель пресс-службы сообщил, что всего было выпущено только 500 камер, которые уже распроданы по предварительным заказам, пишет ТАСС.