Яндекс ответил на требование ФСБ предоставить ключи шифрования

В пресс-службе Яндекса прокомментировали информацию, распространенную в СМИ, о том, что ФСБ потребовала от компании предоставить ключи шифрования. Так, официальный представитель пресс-службы заявил, что такое обращение поступило ко всем компаниям, работающим на территории России, которые занимаются распространением информации. По его словам, Яндекс полностью поддерживает необходимость исполнения законодательства, тем более речь не идет о раскрытии всего трафика ключей, а только о тех случаях, когда речь идет о соблюдении интересов безопасности, пишет ТАСС.