ФСБ требует от «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей

«Яндекс» несколько месяцев назад получил от ФСБ обращение, в котором звучит требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Об этом в разговоре с РБК рассказал собеседник на ИТ-рынке и еще один источник, близкий к компании. Оба заявили, что за последнее время «Яндекс» не предоставлял спецслужбам никаких ключей, учитывая и тот факт, что на весь «процесс передачи» выделяется не больше 10 дней. Напомним также, что до этого в аналогичной истории с требованиями предоставить ключи, в России был заблокирован мессенджер Telegram.