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В Генпрокуратуре заявили об угрозе мусорного коллапса

04.06.2019 16:50
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В Генпрокуратуре заявили об угрозе мусорного коллапса

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман сообщил о возможности возникновения мусорного коллапса в некоторых российских регионах. Так, по его словам, мусорные полигоны настолько переполнены, что складывать на них отходы не представляется возможным, поэтому возникают стихийные свалки, которые стали настоящим бедствием. При этом в 38 регионах нет ни одного мусороперерабатывающего завода, а в большинстве регионов мусорные полигоны заполнены почти на 90%, пишет РИА Новости.

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