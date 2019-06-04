В S7 подняли вопрос о безопасности SSJ 100

Во время проведения подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП, ее председатель, а также совладелец группы S7 Владислав Филев поднял вопрос о безопасности полетов на самолетах марки Sukhoi Superjet 100. При этом он заявил, что во всех произошедших с лайнером инцидента были обвинены пилоты. Филев попросил прокомментировать данную ситуацию, заявив, что пилоты уходят из компании, отказываясь летать на данных самолетах. Тем не менее замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров выступил с предложением отложить дискуссию на то время, когда будут известны официальные результаты расследования МАК инцидента в Шереметьево, во время которого при посадке сгорел пассажирский лайнер авиакомпании "Аэрофлот" SSJ 100, унеся жизни 41 человека, пишет Интерфакс.