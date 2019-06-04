Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Специалисты Роструда напомнили россиянам о том, что следующая рабочая неделя будет короткой. Так, 12 июня страна отмечает День России, поэтому, этот день будет выходным днем. При этом рабочая неделя будет разбита пополам, так как выходной день попадает на среду и он не будет переноситься на другие дни. В Роструде напоминают, что предпраздничный рабочий день 11 июня будет сокращен на один час, пишет РИА Новости.