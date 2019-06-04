В чайных пакетиках полулярных сортов чая обнаружили кишечную палочку

Специалисты Роскачества проверили листовой чай и чайные пакетики самых популярных марок. Результаты проверки оказались неудовлетворительными, так как в некоторых пакетиках были обнаружены плесень, кишечная палочка и пестициды. Так, специалисты проверили 35 торговых марок чая. Кишечная палочка была обнаружена в 10 марках, таких, как Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай", а в чайных пакетиках марок чая "Краснодарский" и Dilmah была обнаружена плесень. Проверку полностью прошли листовой чай Akbar и пакетированные чаи Lipton, Milford, Basilur, Greenfield, пишет РИА Новости.