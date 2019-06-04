Дональд Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II

Визит американского президента Дональда Трампа в Великобританию обрастает все новыми подробностями, речь порой идет даже о казусах. Так, как передает РИА Новости со ссылкой на ITV, глава США не узнал подарок, который он преподнес королеве Елизавете II в прошлом году. Речь идет о моменте, когда при посещении Трампа Букингемского дворца, королева, проходя около статуэтки лошади чистокровной породы, замеченную главой США, задала ему вопрос о том, узнает ли он эту скульптуру. На что был дан отрицательный ответ. Именно эту фигуру Трамп подарил Елизаветы II в прошлом году.