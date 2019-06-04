В России успешно испытали новую ракету ПРО

ВКС России продолжают испытывать вооружения нового поколения. В частности, сегодня появилась информация о том, что состоялись очередные успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от Минобороны. В сообщении говорится, что испытания проходили в Казахстане на полигоне Сары-Шаган. Также, как сообщается, после серии испытаний новая ракета выполнила поставленную задачу, поразив условную цель с заданной точностью.