В Кузбассе на шахте «Распадская» произошло обрушение породы

На шахте «Распадская» (Кемеровская область) произошло обрушение породы, в результате чего погиб человек, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Как сообщается, трагедия произошла в лаве номер 4, площадь обрушения эксперты оценивают в более чем три кубических метра. Собеседник уточнил, что в момент обрушения под землей находились 473 горняка. На месте работают сотрудники прокуратуры и профильные эксперты. Причины обрушения выясняются.