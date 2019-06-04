Украинский МИД жалуется на возвращение России в ПАСЕ

В МИД Украины заявили о своем возмущении в связи с возможным возвращением российской стороны в ПАСЕ, передают РИА Новости. В своем обращении предствитель ведомства подчеркнул, что такие решения подрывают доверие к организации. При этом, как заявил заместитель главы МИДа Василий Боднар, он весьма сожалеет, что Украина не смогла отговорить «международных партнеров» от одобрения такого документа.