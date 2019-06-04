В Токио задержан гражданин России, который пытался запустить дрон

В Токио задержан гражданин России, передает РИА Новости со ссылкой на Киодо. Мужчина подозревается в незаконном проникновении на крышу дома, где он планировал запустить дрон. Как сообщает СМИ, задержанным оказался Алексей Фесик, возраст которого – 38 лет. При задержании он признал факт проникновения на крышу дома в районе Минато. Отвечая на вопрос сотрудника полиции о том, что он делал наверху, россиянин заявил, что с этого места открывается красивый вид.

На момент выхода публикации со стороны российского посольства никаких комментариев не поступало.