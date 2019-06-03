Мэр Харькова завил о прямых переговорах с Россией

Градоначальник украинского Харькова Геннадий Кернес является сторонником прямого диалога между Киевом и Москвой. Как передают РИА Новости, он убежден, что этого же требуют и остальные жители Украины. Кернес подчеркивает: Украина нуждается в прямых переговорах с Москвой, и в этом плане не совсем понятно, по каким причинам «кто-то стесняется» переговоров с Москвой.