Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ИЮН, 09:25 МСК
USD (ЦБ)    65,5547
EUR (ЦБ)    73,2180

04 ИЮН, 09:25 МСК
USD (ЦБ)    65,5547
EUR (ЦБ)    73,2180

Генное редактирование может сократить жизнь

04.06.2019 07:43
Комментарии
Генное редактирование может сократить жизнь

В 2018 году китайский ученый Хэ Цзянькуй бросил вызов закону и научному консенсусу, смело отредактировав ген CCR5 в человеческом эмбрионе, ожидая пожизненной устойчивости к ВИЧ. Беременность в итоге закончилась рождением двух девочек. Теперь эксперимент, похоже, пошел серьезно не так, возможно, сократив их жизнь.

Используя мощный инструмент генного редактирования CRISPR/Cas9 на человеческом эмбрионе, чтобы вырезать и вставить новую ДНК, профессор изменил исходный ген CCR5 в эмбрионе на мутированную версию под названием Delta32. Подобная мутация, естественно, присутствует примерно у одного из десяти лиц европейского происхождения, устойчивых к ВИЧ-инфекции. Ген CCR5 экспрессируется как белок клеточной поверхности на определенных типах иммунных клеток, обеспечивая портал для входа ВИЧ в клетку. Блокирование функции этого гена существенно предотвращает ВИЧ-инфекцию, теоретически продлевая жизнь.

Исследователи проанализировали данные о ДНК и причинах смерти более 400 000 британских добровольцев из британского биобанка. То, что они обнаружили, было шокирующим – без по крайней мере одного функционирующего гена CCR5 произошло 20%-ное падение продолжительности жизни. Другими словами, вероятность того, что такие люди доживут до 76 лет, была на 20% меньше. Вероятно, это связано с тем, что они более склонны к другим более распространенным заболеваниям, таким как вирус Западного Нила и грипп.

Ученые также отметили, что в банке данных зарегистрировано меньше, чем ожидалось, людей с этой мутацией, возможно, потому, что они с большей вероятностью умерли раньше, чем население в целом.

Генетик Дэвид Кертис из Университетского колледжа Лондона прокомментировал полученные результаты. По его словам, в медицине есть много других примеров, когда вмешательство, направленное на лечение одного состояния, непреднамеренно вызывает серьезные неожиданные проблемы в других местах.

Эксперимент вызвал Национальный научный и правительственный гнев, а Китай закрыл генную редакцию в ноябре 2018 года, сославшись на серьезное нарушение законодательства и медицинской этики. Главной проблемой для большинства ученых было отсутствие данных об общем значении и роли гена CCR5 в жизни человека. Тем не менее несколько генетиков выступают за генное редактирование человека, утверждая, что все новые технологии имеют неизвестные минусы при первом введении. Они считают, что следует сосредоточить внимание на соотношении риска и выгоды, а не на технологии редактирования генов как таковой.

Этот вид защиты беспокоит других ученых, которые опасаются, что использование технологии слишком рано в ее жизненном цикле принесет скорее вред, чем пользу. Многие исследования уже дали первоначальные доказательства того, что CRISPR не так точен в своих эффектах, как считалось ранее, и может вызвать сопутствующий ущерб другим генам. К тому же, своя польза может уменьшить иммунные обороны против раковых изменений в клетках.

Редактирование генов, или генетическая модификация, вносит изменения, которые затем передаются из поколения в поколение, чтобы потенциально влиять на весь пул человеческих генов. На самом деле мы можем создавать неконтролируемые и неизлечимые болезни далеко в будущем, потому что мы еще не знаем всех последствий этих изменений генов. Это одна из основных причин, почему ученые до сих пор держались подальше от использования этой технологии у людей.

Еще не пришло время редактировать гены у людей, так как мы просто недостаточно знаем обо всем, что делает каждый ген. Авторы исследования утверждают, что введение новых или производных мутаций у людей с использованием технологии редактирования генов проходит со значительным риском, даже если мутации обеспечивают воспринимаемое преимущество, пишет News-Medical.

Комментировать (без регистрации)
Ученые составили тест на наличие игромании
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Газовые войны. Кто выигрывает в схватке России и США за европейский рынок СПГ?

Газовые войны. Кто выигрывает в схватке России и США за европейский рынок СПГ?
Экономика

Выручили санкции. Как внешние ограничения увеличили российский экспорт сельхозпродукции

Выручили санкции. Как внешние ограничения увеличили российский экспорт сельхозпродукции
Экономика

Плата за выезд. Россияне активнее возвращают свои долги ради выезда за пределы страны

Плата за выезд. Россияне активнее возвращают свои долги ради выезда за пределы страны
Общество

Рекомендации по дестабилизации. В США придумали новый план подрыва экономики России

Рекомендации по дестабилизации. В США придумали новый план подрыва экономики России
Политика 6

Россия наращивает добычу нефти и газа и расширяет рынок онлайн-торговли и другие новости

Россия наращивает добычу нефти и газа и расширяет рынок онлайн-торговли и другие новости
События и факты

Легенда стала экспонатом. Куда самолет Ту-134 совершил свой последний полет?

Легенда стала экспонатом. Куда самолет Ту-134 совершил свой последний полет?
Наука и технологии

Узнай, страна

В Ивановской области запустили импортозамещающее производство решетчатых настилов

В Ивановской области запустили импортозамещающее производство решетчатых настилов

Новороссийск и Керчь соединит скоростная трасса в обход Анапы

Новороссийск и Керчь соединит скоростная трасса в обход Анапы

В Москве открыли четыре станции новой линии метро

В Москве открыли четыре станции новой линии метро

Губернатор Александр Никитин открыл новые корпуса Психоневрологического интерната

Губернатор Александр Никитин открыл новые корпуса Психоневрологического интерната

Новости дня

09:08 В Токио задержан гражданин России, который пытался запустить дрон В Токио задержан гражданин России, который пытался запустить дрон
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
08:32 Украинский МИД жалуется на возвращение России в ПАСЕ Украинский МИД жалуется на возвращение России в ПАСЕ
07:24 Эксперты назвали отрасли экономики с самым большим ростом зарплат Эксперты назвали отрасли экономики с самым большим ростом зарплат
07:01 ПАСЕ изменит регламент по желанию России ПАСЕ изменит регламент по желанию России
06:42 Россия недостаточно помогает в расследовании крушения Boeing МН17 Россия недостаточно помогает в расследовании крушения Boeing МН17
06:29 Зеленский намерен вернуть Крым Зеленский намерен вернуть Крым
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
00:37 В России выросли продажи праворульных автомобилей В России выросли продажи праворульных автомобилей

Узнай, страна!

08:25 В Ивановской области запустили импортозамещающее производство решетчатых настилов В Ивановской области запустили импортозамещающее производство решетчатых настилов
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
03 ИЮН, 17:04 Губернатор Александр Никитин открыл новые корпуса Психоневрологического интерната Губернатор Александр Никитин открыл новые корпуса Психоневрологического интерната
01 ИЮН, 17:10 В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями
30 МАЙ, 18:47 В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов
28 МАЙ, 12:29 Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле
24 МАЙ, 14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter