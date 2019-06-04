Генное редактирование может сократить жизнь

В 2018 году китайский ученый Хэ Цзянькуй бросил вызов закону и научному консенсусу, смело отредактировав ген CCR5 в человеческом эмбрионе, ожидая пожизненной устойчивости к ВИЧ. Беременность в итоге закончилась рождением двух девочек. Теперь эксперимент, похоже, пошел серьезно не так, возможно, сократив их жизнь.

Используя мощный инструмент генного редактирования CRISPR/Cas9 на человеческом эмбрионе, чтобы вырезать и вставить новую ДНК, профессор изменил исходный ген CCR5 в эмбрионе на мутированную версию под названием Delta32. Подобная мутация, естественно, присутствует примерно у одного из десяти лиц европейского происхождения, устойчивых к ВИЧ-инфекции. Ген CCR5 экспрессируется как белок клеточной поверхности на определенных типах иммунных клеток, обеспечивая портал для входа ВИЧ в клетку. Блокирование функции этого гена существенно предотвращает ВИЧ-инфекцию, теоретически продлевая жизнь.

Исследователи проанализировали данные о ДНК и причинах смерти более 400 000 британских добровольцев из британского биобанка. То, что они обнаружили, было шокирующим – без по крайней мере одного функционирующего гена CCR5 произошло 20%-ное падение продолжительности жизни. Другими словами, вероятность того, что такие люди доживут до 76 лет, была на 20% меньше. Вероятно, это связано с тем, что они более склонны к другим более распространенным заболеваниям, таким как вирус Западного Нила и грипп.

Ученые также отметили, что в банке данных зарегистрировано меньше, чем ожидалось, людей с этой мутацией, возможно, потому, что они с большей вероятностью умерли раньше, чем население в целом.

Генетик Дэвид Кертис из Университетского колледжа Лондона прокомментировал полученные результаты. По его словам, в медицине есть много других примеров, когда вмешательство, направленное на лечение одного состояния, непреднамеренно вызывает серьезные неожиданные проблемы в других местах.

Эксперимент вызвал Национальный научный и правительственный гнев, а Китай закрыл генную редакцию в ноябре 2018 года, сославшись на серьезное нарушение законодательства и медицинской этики. Главной проблемой для большинства ученых было отсутствие данных об общем значении и роли гена CCR5 в жизни человека. Тем не менее несколько генетиков выступают за генное редактирование человека, утверждая, что все новые технологии имеют неизвестные минусы при первом введении. Они считают, что следует сосредоточить внимание на соотношении риска и выгоды, а не на технологии редактирования генов как таковой.

Этот вид защиты беспокоит других ученых, которые опасаются, что использование технологии слишком рано в ее жизненном цикле принесет скорее вред, чем пользу. Многие исследования уже дали первоначальные доказательства того, что CRISPR не так точен в своих эффектах, как считалось ранее, и может вызвать сопутствующий ущерб другим генам. К тому же, своя польза может уменьшить иммунные обороны против раковых изменений в клетках.

Редактирование генов, или генетическая модификация, вносит изменения, которые затем передаются из поколения в поколение, чтобы потенциально влиять на весь пул человеческих генов. На самом деле мы можем создавать неконтролируемые и неизлечимые болезни далеко в будущем, потому что мы еще не знаем всех последствий этих изменений генов. Это одна из основных причин, почему ученые до сих пор держались подальше от использования этой технологии у людей.

Еще не пришло время редактировать гены у людей, так как мы просто недостаточно знаем обо всем, что делает каждый ген. Авторы исследования утверждают, что введение новых или производных мутаций у людей с использованием технологии редактирования генов проходит со значительным риском, даже если мутации обеспечивают воспринимаемое преимущество, пишет News-Medical.