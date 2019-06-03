Ученые составили тест на наличие игромании

Великобританские ученые совместно с учеными из Германии создали специальный тест, который с высокой долей вероятности позволяет выявить у опрашиваемого наличие современной болезни – игромании, сообщает ИА «REGNUM». Тест состоит из двух блоков вопросов, которые тщательно подобраны и помогают выявить болезнь, которую Всемирное общество здравоохранения причислило к психическим расстройствам.