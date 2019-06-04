Эксперты назвали отрасли экономики с самым большим ростом зарплат

Специалисты Росстата назвали отрасли экономики, где наблюдается самый большой рост заработных плат. Так, наибольший рост по зарплатам показали области социальных услуг и здравоохранения. За ними следуют сфера производства табачных изделий и нефтепродуктов. При этом самые большие зарплаты работодатели готовы платить работникам нефте и газодобывающих предприятий. Также, специалисты отмечают, что данное исследование показывает рост зарплат именно по сферам деятельности, не учитывая конкретных профессий граждан, пишет РИА Новости.