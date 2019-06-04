ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав. Так, после принятия поправок члены ПАСЕ "не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленными в Ассамблее и в ее органах", при этом никто не сможет приостановить права членов организации. Также, комитет пригласил делегацию России принять участие в июньской сессии работы ПАСЕ, пишет РИА Новости.